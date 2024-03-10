Hakanlı Inter'den üst üste 10. Galibiyet

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında lider Inter, deplasmanda Bologna'yı 1-0 yendi. Serie A'da üst üste 10. galibiyetini alan Milano ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 61 dakika sahada kaldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Inter, deplasmanda Bologna'yı 1-0 yendi.

Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan mücadelenin 37. dakikasında rakip fileleri havalandıran Yann Aurel Bisseck, Inter'e tek gollü galibiyeti getirdi.

Inter formasıyla maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 61 dakika sahada kaldı.

Serie A'da üst üste 10. galibiyetini alarak puanını 75 yapan lider Inter, bir maç eksiği bulunan en yakın rakibi Juventus ile arasındaki farkı 18'e çıkardı. Ligde 6 haftalık galibiyet serisi sona eren Bologna ise 51 puanla 4. sırada yer aldı.