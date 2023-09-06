Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Hakaret, sövme düşünceyi açıklama özgürlüğünün kapsamında değildir” dedi.

Erhürman’ın ifade özgürlüğüyle ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

“Elbette hakaret, sövme düşünceyi açıklama özgürlüğünün kapsamında değildir. Ama özellikle siyasi konular söz konusu olduğunda neyin hakaret, neyin sövme, neyin eleştiri olduğunu tespit etmek son derece önemlidir.

Bu tespitin mahkeme tarafından yapılmasına kadar geçen evrede zanlı ya da sanık konumundaki kişinin (hele de bir gazeteciyse) yaşayacakları ve tutuklamanın söz konusu olabilmesi, özellikle yargılamanın uzun sürdüğü koşullarda, nihayette gelecek beraat kararının anlamını son derece azaltma riski taşır. Dahası bu durumda yalnızca zanlı ya da sanık değil, ülkede gazetecilik mesleği ile uğraşanlar ve eleştirilerini sosyal medya üzerinden yapmak isteyen yurttaşlar da korku, sinme, kaçınma gibi olumsuz duygu ve davranışlara mahkum olabilir.

Bunlar, düşünceyi açıklama özgürlüğü, medeniyet ve demokrasi kayıplarıdır ve Kıbrıs Türk halkının bu alanlarda kayba tahammülü yoktur. CTP, yaşananlardan ve bu düşüncelerden hareketle bazı yasalarda değişiklik önerilerini Meclis'e sunmuştur. Bu değişiklik önerileri elbette hakaret ve sövmeyi düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamına almak anlamına gelmemektedir. Çünkü kendisine hakaret edildiğini ya da sövüldüğünü düşünen kişi ve kurumların tazminat davası açma hakkı saklıdır. Yaşananlar bize bu ülkede demokrasi ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün gerçek anlamda korunmasının ancak bu yasal değişikliklerin yapılmasıyla mümkün olabileceğini göstermiştir. Umarım gösterdiğimiz hassasiyet Meclis'teki CTP'ye mensup olmayan milletvekilleri tarafından da paylaşılır. Bu koşullarda aksi, demokrasi, insan hakları ve medeniyet alanlarında kayba onay vermektir.”