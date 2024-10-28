Hakeme saldırı Türkiye basınında

Çanakkale ile Vadili arasında oynanan AKSA SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU Birinci lig maçında karşılaşmanın hakemi Mustafa Torun’a kırmızı kart gösterdiği gerekçesi ile uçan tekme atarak elmacık kemiğinin kırılmasına neden olan hakem darp olayı Türkiye basınında yer aldı.

Saldırıyı gerçekleştiren Çanakkale futbolcusu Hasan Çaka’nın tutuklanması ve hakemlerin maçlara çıkmayarak boykot yapması ile sonuçlanan olay Türkiye’de yayınlanan Hürriyet ve Fanatik gazetelerinde de yer aldı.

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