Hakem Halil Umut Meler’in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğunu belirterek, "Önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı takip edeceğiz" dedi.

Hakem Halil Umut Meler’in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama yapıldı. Ankara’da oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmasının ardından hakem Meler, Ankara Acıbadem Hastanesine kaldırıldı.

Hakem Meler’in sağlık durumu hakkında açıklamayı hastane Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut yaptı.

Hastanenin acil bölümden girişi yapılan Meler’in gerekli tetkiklerinin yapıldığını belirten Yörübulut, "Göz çevresinde kanama ve çatlak var. Kafa travması olması sebebiyle takip edeceğiz. Hayati tehlikesi olmaması bizi sevindiriyor" dedi.