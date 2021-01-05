Hakem Serkan Şimşek’in acı günü…

Haber Kıbrıs-Özel

Covid-19 salgını, dramatik bir şekilde sevdiklerimizi aramızdan almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Covid-19 salgınına yakalanan ve kısa sürede hastalığı yenen Serkan Şimşek’in babası 80 yaşındaki Kazım Şimşek yaşamını bugün yitirmişti.

Kazım Şimşek’e akciğer kanseri tedavisi gördüğü Göğüs Yoğun Bakım Servisi’nde hastalık bulaştı.

3 hemşire ve 1 hastanın pozitif olarak ortaya çıkmasının ardından, önce ilk tespit edilen hasta, ardından da diğer hasta yaşamını yitirdi.

Kazım Şimşek, yoğun bakımda hastalığa bulaşan ve yaşamını yitiren üçüncü hasta oldu.

Sağlık Bakanlığı, hastaların korunamaması ve yeterli tedbirlerin alınmaması nedeniyle hastane yönetimi ile ilgili soruşturma süreci başlattı.

Sağlık Bakanlığı doktor ve hemşirelerden bu sürede sosyal yaşamlarında dikkatli davranmalarını istedi

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05/01/2021 18:28