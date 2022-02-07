Hakemden Salah'a: Düdüğü al, sen yönet!

2021 Afrika Uluslar Kupası finalinde pazar günü Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 36. dakikasında daha önce futbol sahalarında görülmemiş bir olay yaşandı.

2021 Afrika Uluslar Kupası finalinde Senagal ile Mısır karşı karşıya geldi.

Kamerun'da düzenlenen turnuvanın finali, başkent Yaounde'deki Olembe Stadı'nda TSİ 22.00'de başladı.

Liverpool'un golcü futbolcuları Muhammed Salah ve Sadio Mane ﻿karşılaşmaya 11'de başladı.

Karşılaşmada, Hakem Victor Gomes, Salah arasında çok ilginç bir an yaşandı.

36. dakikada Salah, hakem Gomes'e itirazlarda bulundu.

Hakem Victor Gomes, Salah'a düdüğünü ve kartını uzatarak maçı yönetmesini teklif etti.

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07/02/2022 09:43