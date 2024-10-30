Hakeme saldıran futbolcu disipline sevk edildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, 30 Ekim 2024 tarihinde disiplin sevkiyle ilgili iki önemli karara imza attı.

Çanakkale TSK Futbolcusu Disipline Sevk Edildi

26 Ekim 2024 tarihinde Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda gerçekleşen AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu’nun 6. hafta maçında, Çanakkale TSK ile Vadili TÇBSK arasında oynanan karşılaşmada, Çanakkale TSK’nın 101770 lisans numaralı oyuncusu Hasan Çağakan Çaka, oyundan ihraç edildikten sonra hakem Mustafa Torun’a fiziksel saldırıda bulundu. Olayın ardından maç tatil edildi. KTFF, Hasan Çağakan Çaka’yı Disiplin Talimatı’nın 35, 41 ve 44. maddeleri uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Yılmazköy - Serveroğlu Maçı İçin İtiraz Sonrası Sevk Kararı

Aynı gün, Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda oynanan M. Hacıali Yılmazköy SK ve Serveroğlu Geçitkale GSK arasındaki AKSA 1. Lig maçında, Serveroğlu Geçitkale GSK'nın yaptığı itiraz incelendi. İtirazın ardından, M. Hacıali Yılmazköy SK’nın KTFF 1. Lig Statüsü’nün 6. maddesinin 1. fıkrası ile Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesinin (h) bendini ihlal ettiği gerekçesiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verildi.

Her iki olayla ilgili nihai kararların, KTFF Disiplin Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanması bekleniyor.