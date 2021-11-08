Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası!

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08/11/2021

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Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası!

Almanya Bundesliga 2 ekibi Aue'nin futbolcusu Clemend Fandrich, yardımcı hakem Roman Potemkin'e tükürdüğü iddiasıyla 7 ay men cezası aldı. Fandrich, Almanya futbolu tarihindeki en ağır cezayı yedi. Son olarak en ağır ceza 4 ay ile Hakan Çalhanoğlu'na verilmişti.

Almanya futbol tarihinin en büyük cezası, Bundesliga 2 ekiplerinden Aue'nin formasını giyen Clemend Fandrich'e verildi. Yardımcı hakeme tükürdüğü iddia edilen Fandrich, 7 ay futboldan men cezası aldı.

22 Ekim'de Aue, sahasında Ingolstadt'ı konuk ederken ev sahibi ekibin tecrübeli oyuncularından Clemens Fandrich'in 31 yaşındaki yardımcı hakem Roman Potemkin'e tükürdüğü iddia ediliyor. Oyuncu, iddiaları reddetse de soruşturma süreci hakemin ifadelerini desteklemekte.

HAKAN ÇALHANOĞLU DA CEZA ALMIŞTI

Fandrich'in aldığı 7 aylık ceza ise Alman futbol tarihinin en ağır bireysel cezası oldu. Daha önce 2011-12 sezonunda Levan Kobiashvili ve 1963'te Timo Konietzka, hakemlere yönelik şiddet olayları sonucunda 6 ay ceza almışlardı.

Almanya'da futbolculara yönelik bireysel cezalarda en üst sıralarda yer alan bir isim de Hakan Çalhanoğlu. Trabzonspor ile olan davası nedeniyle Hakan Çalhanoğlu, FIFA tarafından verilen kararla 4 ay futboldan men edilmişti.

08/11/2021 10:27
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TAGS: hakem, futbol, ceza
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