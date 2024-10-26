Hakemi darp eden futbolcu tutuklandı

Çanakkale ile Vadili karşılaşmasında Hakem Mustafa Torun'u darp eden Çanakkale futbolcusu Hasan Çağakan Çaka tutuklandı.

Gazimağusa’da Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda 26 Ekim 2024 tarihinde oynanan Çanakkale Türk Spor Kulübü ve Vadili Spor Kulübü arasındaki futbol maçında büyük bir olay yaşandı.

Maçın 75. dakikasında orta hakem Mustafa Torun (34), Çanakkale Türk Spor Kulübü futbolcusu Hasan Çağakan Çaka'ya (26) kırmızı kart gösterdi.

Bunun üzerine Hasan Çağakan Çaka, hakem Mustafa Torun'a sağ ayağıyla yüzüne tekme atarak ciddi şekilde darp etti. Olay sonucunda hakemin sol elmacık kemiği kırıldı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi edilen Mustafa Torun, taburcu edilirken, saldırgan futbolcu Hasan Çağakan Çaka tutuklandı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.