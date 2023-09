Hakemler bilgi tazeledi

KTFF Merkez Hakem Kurulu 2023-2024 sezonu Hakem Semineri Grand Pasha Hotel'de gerçekleştirildi. İki gün süren seminerde hakemlerimiz bilgilerini tazeledi.

Seminerin ilk gününde programın tanıtımı MHK Başkan vekili Derviş Atakan tarafından aktarıldı. MHK Başkanı Sadık Özbilgehan geçtiğimiz sezonun değerlendirmesini sundu.

Seminerin açılış konuşmasını MHK Başkanı Sadık Özbilgehan yaptı. Özbilgehan, her zaman yanlarında olan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'na teşekkür etti. Genç hakemlere büyük bir destek verdiklerini, hakem sayısını 120'ye çıkardıklarını belirten Özbilgehan, kadın hakem sayısının da 15 olmasının gurur verici olduğunu vurguladı.

KKTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu konuşmasında futbolda önde olanın hakemler olduğunu, isteğinin adaletli ve standardı yakalamaları olduğunu söylerken özellikle yaka kartı olayına dikkat çekti. Topaloğlu Şampiyon Meleklerimiz için oynanan maçlarda elde edilen gelirden hakemlerin kullandıkları kulaklıklardan bir set alımı için gerekli meblağın MHK'ya teslim edileceğini söyledi.

Hakemler Derneği Başkanı Hakan Muhtaroğlu yeni bir heyecanın başladığını, her zaman hakemlerin yanında olduklarını her türlü imkanı sağlayacaklarını söyledi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, her zaman olduğu gibi hakemlerin yanlarında olduklarını, her kesim gibi hakemlerin de sorunları olduğunu, bunları en aza indirmek için çalıştıklarını söyledi.

Sertoğlu, dernek seçiminden rahatsız olduğunu, yapılan eleştirilerin dikkate alınmasını istedi. Hakemlere bu sezon maç ücretlerine iyileştirme yaptıklarını, insanların birbirlerine saygı duymalarını isteyen Sertoğlu, özellikle maçlarda teknik alan yönetimi konusuna çok dikkat etmelerini, kendisinin de şahsen bu konunun takipçisi olacağını söyledi.

B Klasmana terfi eden Şahin Coşkun, Ahmet Genç, Yusuf Can Dönder ve Burak Yiğit'e kokartları takıldı.

A Klasmana yükselen Mustafa Torun ve Sabriye Atikoğlu'na da kokartları takıldı.

Yapılan sunumlardan sonra seminer bugün sona erdi.

20/09/2023 19:20