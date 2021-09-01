Hakemler BTM maçlarına çıkmayacak

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01/09/2021

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Hakemler BTM maçlarına çıkmayacak

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam tarafından yapılan açıklamada, hakemlerin yeni sezonda BTM karşılaşmalarında görev almayacağını açıkladı.

Açıklama şöyle:                        

2019/2020 Bölgeler Terfi müsabakalarında görev alan üyelerimizin 1,5 yıldır alacakları ödenmemiştir. Bahsekonu müsabakalarda görev alan üyelerimiz, tüm özverili çalışmalarının yanında, müsabakalara giderken yol giderlerini de ceplerinden karşılamışlardır.

Tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen, hakem, gözlemci, saha komseri ve sağlıkçıların hakedişlerinin hala daha ödenmemesi, bizleri derinden üzmüştür.

Bu şartlarda, hiç kimse yeni sezonda oynanması beklenen BTM karşılaşmalarında üyelerimizin görev almasını beklemesin.

Saygılarımla bilgilerinize arz ederim.

01/09/2021 15:59
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TAGS: kktc, hakem
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