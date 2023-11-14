Hakemler Derneği Sağduyu Çağrısı yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Başkanı Hakan Muhtaroğlu hakemlere yönelik tepki ve saldırılara karşı basın bildirisi yayımladı.

" Ligimizin 8 haftalık bölümünü geride bıraktık. Geçen 8 haftalık periyotta hakemler olarak mutlaka hatalarımız olmuştur ancak ilk haftalara oranla hakem arkadaşlarımızın hata oranları haftalar ilerledikçe düşmüş ve performansları artmıştır. Öncelikle futbol bir oyundur, herkesin bunu bu şekilde kabul etmesi gerekir. Bu oyunda futbolcular hata yapar, teknik direktörler hata yapar, kulüp yöneticileri hata yapar, hakemler de hata yapar. Bu oyunun doğasında bu vardır.

Tüm bu gelişmeler ışığında son günlerde yaşananları üzülerek takip etmekteyiz. Kadın hakemlerimize yapılan hakaretler; diğer arkadaşlarımıza yapılan saldırı ve hakaretlere bir anlam veremiyoruz. Herkes hata yapacak, herkes başarısız olacak, kimse kendi hatasına ve başarısızlığına bakmayacak, sadece hakemlere hakaret ederek, saldırarak hatalarını ve başarısızlığını kapatmaya çalışacak.

Okul maçlarında teknik direktör, futbolcu hakemi darp edecek, U16 maçında yöneticiler kadın hakemlerimize hakaretler yağdıracak, A2 maçlarında futbolcular hakemlere saldıracak, A takım maçlarında her yenilen kendi hatalarını ve başarısızlığını görmezden gelip hakem arkadaşlarımıza küfürler yağdıracak. Günün sonunda da kendileri haklı, hakemler haksız.

Arkadaşlar söylüyorum; hepimiz aynı gemideyiz, siz de hata yapacaksınız biz de. Biz bu hatalarımızı minimum seviyeye çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Lütfen herkes kendi şapkasını önüne koysun, şeffaf olsun ve iyice düşünsün. Futbolda ya kazanacaksın, ya kaybedeceksin, ya da berabere kalacaksın. Gol kaçacak, penaltı kaçacak, teknik direktör yanlış oyuncu değişikliği yapacak, savunma hata yapacak. Bunlar futbolun içerisindeki güzellikler, enteresanlıklar ve futbolu bu kadar heyecanlı yapan faktörlerdir.

Herkesten ricamız, bizler de insanız ve bizlerin de bir ailesi ve başka bir hayatı vardır. Bizleri eleştirebilirsiniz, bizlere kızabilirsiniz. Ancak bu kadar küfürlü ve hakarete varan hareketleri hiç hak etmiyoruz. "