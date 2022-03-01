Hakemler Derneği'nden PGM Müdürü Soyalan'a ziyaret

Kıbrıs Türk Hakem ve Gözlemciler Derneği, Düzkaya-Çetinkaya arasındaki müsabakada yaşanan olaylar sonrasında, sahalardaki güvenli ortamın sağlanması yönündeki aksaklıkları gündeme getirerek Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Niyazi Nizam imzasıyla yapılan açıklama şöyle, “Yaşanan vahim olay sonrasında, üyelerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, Polis Genel Müdürlüğü’nden görüşme talep ettik ve verilen randevuya icabet ettik. Kısa zamanda görüşme talebimize olumlu yanıt veren ve bizleri kabul eden Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile yaptığımız görüşmede, üyelerimize yönelik zaman zaman oluşan yoğun küfürlerin yanında, sahadaki oluşan şiddetin, üyelerimizin sağlığını tehlikeye sokacak düzeye ulaştığını belirttik. Ayrıca, saha içerisindeki güvenliğimizin sağlanması yönünde de gerekli önlemlerin alınmasını talep ettik. Ahmet Soyalan da bundan sonraki maçlarda güvenlik zafiyetinin yaşanmaması ve dernek üyelerimizin görevlerini salimen yapabilmesi için gerekli uyarıların yapılıp, önlemlerin alınacağını bizlere iletti.”

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01/03/2022 18:23