Hakemler VAR'da ne konuştu? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki pozisyonlar da yer aldı.
21/08/2024
Konyaspor - Galatasaray: (Icardi'nin iptal edilen golü)
VAR: "Galatasaraylı oyuncu, Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Sahada inceleme öneriyorum."
Hakem: "Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açınız var mı?"
VAR: "Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor."
Hakem: "Tamam gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım, golü iptal ediyorum."
Göztepe - Fenerbahçe: (Romulo'nun iptal edilen golü)
VAR: "Golün iptali için sahada inceleme öneriyorum."
Hakem: "Evet görüyorum. Tamam. Golü iptal ediyorum. Faul ile başlıyorum."
VAR: "APP'de olduğunu göstereceğim bekle."
Hakem: "Tamam."
Beşiktaş - Antalyaspor (Rafa Silva'nın faule maruz kaldığı pozisyon)
VAR: "Mehmet, potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum. İlk ayağın esnemesini gösteriyorum sana."
Hakem: "Evet. Temas noktası."
VAR: "Evet kramponun çivileri, hız, şiddet, temas noktası, ayağın esnemesi."
Hakem: "Kramponun çivileri, ayak gergin, rakibin sağlığını tehlikeye atıyor. Normal hızla da oynatır mısın? Başka bir açı daha ver."
VAR: "Veriyorum başka açı."
Hakem: "Normal hızla da oynat abi, gördüm pozisyonu. Tamamdır. 11 numara sarı kart iptal, kırmızı kart."21/08/2024 11:26