Hakemlerden Fehim Dayı’ya destek

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD), AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu'nda 7. haftanın tamamlanmasının ardından, hakemlere yönelik son dönemdeki eleştirilere tepki gösterdi. Dernek, hakemlerin futbolun temel bir parçası olduğunu vurgulayarak, son günlerde hakemlerin hata üzerinden sürekli gündeme getirilmesinin ciddi bir rahatsızlık yarattığını ifade etti.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu’nda 7.haftayı geride bıraktık. 7 haftalık süreçte özelde şahıs olarak bazı hakemlerimizin, genelde de tüm hakem camiasının sürekli gündemde tutulması ve tüm futbol maçlarının hakemlerin hataları üzerinden değerlendirilmesi konusunda ciddi rahatsızlık duymaktayız.

Hakemler futbolun temel parçalarından biridir. Bizler de bunun bilincinde olarak emeğimizi, zamanımızı ve tüm özverimizi ülke futbolunun gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak üzülerek görmekte ve takip etmekteyiz ki tüm paydaşlarımız içerisinde hatası olan tek paydaş bizmişiz gibi yorumlar ve hakaret derecesine varan söylemler bizleri derinden üzüyor.

Dünya futbolunda olduğu gibi ülkemizde de “konuşulmayan hakem en iyi hakemdir” söyleminin üzerinde bizler herhangi bir takımın canını yakmadan, bir takımı mağdur etmeden ve adaletli bir şekilde maçlarımızı yönetmek için çabalıyoruz. Hatalarımız oluyor mu? Evet, muhakkak ki oluyor. Bir teknik direktörün yanlış değişikliği kadar, bir futbolcunun kendi kalesine gol attığı kadar, bir kulüp başkanının yaptığı yanlış transfer ve tercihleri kadar bizlerin de hataları muhakkak ki olmuştur ve bundan sonraki süreçte de olacaktır. Çünkü futbolun ve sporun doğasında bu vardır. Bizim amacımız hatalarımızı minimum seviyeye indirerek hatalarımızdan ders çıkarmaktır, şu unutulmamalıdır ki bizler 8 farklı kamera açısından 10 kez değil, bir pozisyonu saniyelik olarak anlık yakalamak zorundayız.

Tüm bu açıklamalarımıza ilaveten geçtiğimiz sezon başından beridir birçok maçta hakemlerimize yönelik seviyesiz, mesnetsiz ve amacını aşan açıklamalara gerek kulüp resmi hesaplarından gerekse de sosyal medya aracılığı ile yersiz yakıştırmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda son oynanan Miracle Değirmenlik SK – Alsancak Yeşilova SK karşılaşması sonrasında Süper Lig Hakemi Fehim Dayı’ya yönelik olarak Alsancak Yeşilova SK Başkanı Sn. Redif Nurel, Mağusa Türk Gücü Başkanı Sn. Koral Bozkurt, Karşıyaka SK Başkanı Sn. Umut Düzdaban ve Lefke TSK Başkanı Sn. Adnan Doğruyol’un açıklama ve yorumlarını üzülerek okuduk.

Yıllarını hakemliğe vermiş, birçok genç hakem arkadaşımızın örnek aldığı ve her şeyden önce uzun yıllardır öğretmenlik mesleğini ifa ederek birçok gencin hayat yolundaki gelişimine katkı koyan dernek üyemiz Fehim Dayı’ya yönelik bu ithamları ve çirkin söylemleri kabul etmemiz mümkün değildir. Şu unutulmamalıdır ki Fehim Dayı her şeyden önce ailesi olan, sosyal yaşamı olan ve bulunduğu ortamlarda sevilen ve sayılan bir şahsiyettir. Bu sebeple tüm kulüp başkanlarımızdan, teknik direktör ve antrenörlerden, futbolculardan ve tüm futbolseverlerden hakemlerle ilgili yorum yaparken daha duyarlı ve empati yaparak yorumlarda bulunmalarıdır.

Hakem camiası olarak başta hakemimiz Fehim Dayı olmak üzere tüm hakemlerimizin yanında olduğumuzu ve hakemlerin sahipsiz olmadığını vurgular, tüm paydaşlarımızın ve spor kamuoyunun bilgilerine sunarız.