Hakemlerden saldırı sonrası karar
A Spor'un haberine göre; Türkiye'de hakemler bu hafta lig müsabakalarına çıkmama kararı aldı.
11/12/2023
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.
Türkiye'de hakemler bu hafta lig müsabakalarına çıkmama kararı aldı.
TFF olağanüstü toplanıyor
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.