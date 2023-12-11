Hakemlerden saldırı sonrası karar

A Spor'un haberine göre; Türkiye'de hakemler bu hafta lig müsabakalarına çıkmama kararı aldı.

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11/12/2023

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Hakemlerden saldırı sonrası karar


MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.

Türkiye'de hakemler bu hafta lig müsabakalarına çıkmama kararı aldı. 

TFF olağanüstü toplanıyor

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.

11/12/2023 21:53
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