Hakemlerden teknik adamlara tepki

KTFHGD Başkanı Hakan Muhtaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada “Bazı teknik sorumlularının, son haftalarda radyo programlarında hakemleri hedef gösteren ve mesnetsiz peşi sıra açıklama yapma yarışına girdiği gözlemlenmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama

“Spor Kamuoyuna,

Bazı teknik sorumlularının, son haftalarda radyo programlarında hakemleri hedef gösteren ve mesnetsiz peşi sıra açıklama yapma yarışına girdiği gözlemlenmektedir.

Kendi performanslarının, beklentinin altında kalmasından dolayı yaratılan bu ortamda maçlarda galip geldikleri zaman kendi başarı payı biçip, mağlup oldukları zaman da hakemleri hedef göstererek örtebileceği düşüncesine kapılmaktadırlar.

Bu tür söylemlerle, sadece futbolumuza zarar vermektedirler. Ayrıca, bu tür basın açıklamaları ile kendilerince bundan sonraki haftalara yatırım yapmak amacıyla hakemler üzerinde baskı kurabilecekleri gibi hatalı bir düşünceye de sahip oldukları görülmektedir.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki; hakemlerimiz, birlik ve beraberlik içerisinde tüm baskılara göğüs gerebilecek eğitim ve kabiliyete sahiptirler. Hiçbir baskının altında kalmayacaklardır. Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği olarak, hakem, gözlemci ve saha komiserlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu teknik sorumluları sağ duyuya davet eder, ortamı geren bu tür gereksiz ve beyhude açıklamalardan uzak durmalarını hassasiyetle rica ederiz. “

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20/03/2023 17:07