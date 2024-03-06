Galatasaray'da ayak bileğinden yaşadığı Sakatlık sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Hakim Ziyech geri dönüyor.

HAKIM ZIYECH SAKATLIĞINI ATLATTI



Milliyet'in haberine göre tedavisi tamamlanan Ziyech'in, Galatasaray'ın bugünkü idmanında yer alması bekleniyor.



Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ligdeki 4 maçı kaçıran Hakim Ziyech, sakatlığının ardından İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında forma giyememişti.



Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Ziyech, bu sezon çıktığı toplam 14 maçta 4 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.