Hakim Ziyech geri dönüyor

Galatasaray'da Hakim Ziyech yeniden takıma katılıyor. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Ziyech'in bugünkü idmana katılması bekleniyor.

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06/03/2024

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Hakim Ziyech geri dönüyor

Galatasaray'da ayak bileğinden yaşadığı Sakatlık sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Hakim Ziyech geri dönüyor.

HAKIM ZIYECH SAKATLIĞINI ATLATTI

Milliyet'in haberine göre tedavisi tamamlanan Ziyech'in, Galatasaray'ın bugünkü idmanında yer alması bekleniyor.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ligdeki 4 maçı kaçıran Hakim Ziyech, sakatlığının ardından İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında forma giyememişti.

Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Ziyech, bu sezon çıktığı toplam 14 maçta 4 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

06/03/2024 12:13
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TAGS: Hakim Ziyech, spor, haber
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