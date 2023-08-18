Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor. Tecrübeli oyuncunun bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.
18/08/2023
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor.
Premier Lig ekibi Chelsea tarafından A takım kadrosuna alınmayan Faslı yıldızın yeni adresi Süper Lig oluyor.
Sarı kırmızılılar, anlaşmaya vardığı Hakim Ziyech'in bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.
Faslı futbolcu kariyerinde Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea takımlarında forma giydi.