Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor. Tecrübeli oyuncunun bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

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18/08/2023

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Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor.

Premier Lig ekibi Chelsea tarafından  A takım kadrosuna alınmayan Faslı yıldızın yeni adresi Süper Lig oluyor.

Sarı kırmızılılar, anlaşmaya vardığı Hakim Ziyech'in bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

Faslı futbolcu kariyerinde Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea takımlarında forma giydi.

18/08/2023 21:49
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TAGS: Hakim Ziyech, İstanbul’a geliyor
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