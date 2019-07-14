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Hakkari'de barajda kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

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14/07/2019

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Hakkari'de barajda kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, serinlenmek için baraja girmiş ve kaybolmuştu.

Ekiplerce akşam saatlerinden itibaren arama çalışmalar başlatılmış ancak çocuklardan bir haber alınamamıştı.

Bugün Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekiplerin çalışmaları sonucu 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocuklarının cansız bedenini gören aileler olay yerinde fenalaşırken 3 çocuğun cenazesi ise otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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TAGS: Hakkari’
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