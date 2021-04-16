Hakkari'de görev sırasında kaza geçiren asker 5 gün sonra şehit oldu

Hakkari'de, görevdeyken ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle hastaneye kaldırılan 34 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 gün sonra şehit oldu.

Hakkari'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın, görev başında ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle hastaneye kaldırıldı.

Günaydın, hastanedeki 5 günlük tedavi sürecinin ardından yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Akar, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Bu habere tepkiniz:



16/04/2021 22:03