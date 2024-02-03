Hakkari'de korkutan deprem!
Merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakkari'nin yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu. Hakkari Valisi Ali Çelik "şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır" açıklamasında bulundu.
03/02/2024
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 06.09 sıralarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, paniğe neden oldu. Depremin, Hakkari'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildiği bildirildi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgedeki saha çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.