Hakkı Celal Önen: Popülizm uğruna Kıbrıs Türkünü...

Emekli savcı Hakkı Celal Önen milletvekili Zorlu Töre ve Ersin Tatar'ın açıklamalarını eleştirdi. Milletvekillerini şiddetle kınıyorum diyen Önen "Kanaatice bu davranış K.Türkünün Kıbrısta Barış istediğine ve barışcıl tavır ve insani ilişkilerine dair görüntüsüne çok olumsuz etki yapacak faşit bir görüntü yaratacaktır" dedi.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

KozanKöy'de Nikolas SKURİDİS isimli bir Kıbrıslı Rum'un, Taşınmaz Mal Komsiyonu tarafından kendisine iade edilen malına konut inşa edip yerleşmek istemesini çok insanca bir olay olarak niteliyorum, bu nedenle gerek Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Zorlu Töre gerekse diğer Milletvekili sayın Ersin Tatar'ı böyle bir olayda karşı duruş ve tahrik edici tavır sergiledikleri için şiddetle kınıyorum ve bu tavırlarını sadece POPÜLİZM ve siyasi çıkar amacına yönelik hareketler olarak değerlendiriyorum. Kanaatice bu davranış Kıbrıs Türkünün Kıbrısta Barış istediğine ve barışcıl tavır ve insani ilişkilerine dair görüntüsüne çok olumsuz etki yapacak faşit bir görüntü yaratacaktır. Kanaatimce bu milletvekilleri popülizim uğruna toplumlarının uluslararası penceresine kötü bir de iz bırakmışlardır. Nikolas Skuridis'in ise kendi toprağında yaşamak isteğini anlayışla ve insani bir hareket olarak olumlu karşılıyorum.