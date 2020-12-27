Hakkâri'de bir asker çığ altında kalarak şehit oldu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle kapalı yolu açma çalışmaları esnasında iki asker çığ altında kaldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

– Hakkâri Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu iki personelimiz çığ altında kalmıştır.

Çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent’in acı haberi, İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

BİR ASKERİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

– Bir personelimiz yaralı olarak Yüksekova Devlet hastanesine kaldırılmış, bir personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yaralanan personelimiz Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Aralık 2020 tarihinde şehit olmuştur.

– Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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27/12/2020 11:11