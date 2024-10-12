Hakların Korunması İnisiyatifi eyleme hazır!

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği temsilcilerinin de katılımıyla Londra, Brüksel ve Strasburg’da basın toplantısı ve çeşitli görüşmeler yaparak konuyu dünya kamuoyunun gündemine taşıyan Hakların Korunması İnisiyatifi, bu kez Metehan’da eylem düzenliyor.

Yeni örgütlerin desteği ile güçlenen Hakların Korunması İnisiyatifi’ne destek veren örgütler, Perşembe gününden beri yayınladıkları duyurular ve örgütleri içinde yaptıkları çalışmalarla halkı bu eyleme destek vermeye çağırıyorlar.

Pazartesi günü saat 11:00 sıralarında Metehan önünde toplanmayı planlayan Hakların Korunması İnisiyatifi, burada, daha sonra Birleşmiş Milletler Örgütü ve Avrupa Birliği’ne de iletilecek olan bir açıklama yapacak. Açıklama, Türkçe olduğu gibi İngilizce ve Rumca dillerinde de okunacak.

Söz konusu eylemle mülkiyet sorununun Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığı ile çözülebileceğini dünyaya bir kez daha duyurulması; Rum tarafınca mülkiyet sorunu kullanılarak başlatılan ekonomik saldırının uzlaşma çabalarına darbe vurduğunun ve Kıbrıslı Türklerin yok olmaları amacı taşıyan her türlü girişime karşı mücadele edileceğinin ifade edilmesi bekleniyor.