Hakların Korunması İnisiyatifi’nin Yoğun Temasları Sonuç Verdi

Hakların Korunması İnisiyatifi, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin 19 Eylül 2024 tarihli İnsan Hakları toplantısında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin haksız taleplerinin reddedilmesini değerlendirdi. Açıklamada "Yoğun Temaslar Sonuç Verdi" denildi.

Açıklama şöyle:



Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin 19 Eylül 2024 tarihli İnsan Hakları toplantısında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin haksız talepleri reddedilmiştir. Özellikle, Rum tarafının Kıbrıs v. Türkiye davası kapsamında "Yerlerinden Edilmiş Kişilerin Mülkiyet Hakkı" konusunu yeniden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıma girişimi sonuçsuz kalmıştır. Başta Ekonomik Örgütler Platformu ve Barolar Birliği olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün girişimleriyle oluşturulan Hakların Korunması İnisiyatifi’nin (HKİ), Ağustos ve Eylül aylarında Strazburg, Londra ve Brüksel’de yürüttüğü yoğun temaslar bu sonucun alınmasına önemli katkı sağlamıştır.

Rum Yönetimi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin madde 46(3) çerçevesinde, AİHM’in daha önce verdiği Kıbrıs v. Türkiye kararında bazı hususların yeniden yorumlanmasını ve Taşınmaz Mal Komitesi (TMK) mekanizmasının işlevsiz hale getirilmesini talep ediyordu. Ancak bu girişim, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nde yeterli desteği bulamamış ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Rum tarafının girişimleri, uluslararası hukuk çerçevesinde oluşturulan iç hukuk yollarına zarar verme amacı taşısa da Komite’nin bu konudaki kararlı tutumu, TMK’nın geçerliliğini bir kez daha teyit etmiştir.

Bu gelişmeler ışığında, Rum Yönetimi’nin Strazburg’da aradığı desteği bulamadığı ve TMK mekanizmasını işlevsiz hale getirmeye yönelik çabalarının boşa çıktığı netleşmiştir. Bu gelişme TMK’nın uluslararası hukuk açısından meşruiyetini pekiştirmekte ve mülkiyet meselelerinde adil çözüme yönelik önemli bir adım niteliği taşımaktadır.

Girişimlerimizin ve uluslararası platformlarda yürüttüğümüz kararlı çalışmaların bir sonucu olarak, adalet ve hukukun üstünlüğü korunmuş, Rum yönetimi tarafından yapılan haksız talepler karşılık bulmamıştır. Bu süreçte emeği geçen herkese ve uluslararası kamuoyunda bize destek veren muhataplarımıza teşekkür ederiz. Hakların Korunması İnisiyatifi olarak, haklarımızın koruması ve mülkiyet meseleleri başta olmak üzere Kıbrıslı Türklerin ekonomisini yıpratıcı tüm girişimlere karşı çalışmalarımızı aynı kararlılıkta sürdürmeye devam edeceğiz.