Haklarındaki davadan beraat ettiler

ads ads ads ads ads
04/04/2023

ads
Haklarındaki davadan beraat ettiler

Lefkoşa'da Temmuz 2021 yılında Mülke Tecavüz, ciddi darp itale-i lisan suçlaması ile yargılanan sanıklar Musa Bayhan, Reşit Bayhan ve Erhan Dinç bereat etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Tutku Candaş huzurunda yargılanan sanıkların avukatlığını   Hüseyin Koralp yaptı. Yargıç Tutku Candaş kararda özetle iddia makamı tanıklarının mahkeme önünde tutarsız beyanları ve meselenin tahkikatında ciddi eksiklikler bulunması sebebiyle sanıkların aleyhlerine getirilen davalardan mahkum edilemeyeceğine değinerek beraat ettikleri açıkladı. (Kamalı Haber)  

04/04/2023 15:40
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Musa Bayhan, Reşit Bayhan, Erhan Dinç
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.