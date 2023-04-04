Haklarındaki davadan beraat ettiler

Lefkoşa'da Temmuz 2021 yılında Mülke Tecavüz, ciddi darp itale-i lisan suçlaması ile yargılanan sanıklar Musa Bayhan, Reşit Bayhan ve Erhan Dinç bereat etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Tutku Candaş huzurunda yargılanan sanıkların avukatlığını Hüseyin Koralp yaptı. Yargıç Tutku Candaş kararda özetle iddia makamı tanıklarının mahkeme önünde tutarsız beyanları ve meselenin tahkikatında ciddi eksiklikler bulunması sebebiyle sanıkların aleyhlerine getirilen davalardan mahkum edilemeyeceğine değinerek beraat ettikleri açıkladı. (Kamalı Haber)

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04/04/2023 15:40