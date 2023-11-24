HAKSEN Başkanı Erşangil: Öğretmene ve eğitime sahip çıkmalıyız

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak, öğretmene ve eğitime sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Erşangil mesajında, ülkede gerek kamuda, gerek özel sektörde görev yapan, öğrencileri için sayısız fedakarlıklarda bulunan öğretmenlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirtti.

“Öğretmene ve eğitime verdiği değer ve yatırım, bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli faktörlerden biridir” diyen Erşangil, ülkede kamusal eğitiminin kaderine terk edilmiş olmasının, okullarda ciddi yetersizlikler bulunmasının, bakanlığın ve bakanlığa bağlı bazı çevrelerin öğretmeni her fırsatta hedef tahtasına koymasının kendilerini kaygılandırdığını ifade etti.

Kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve ücretsiz eğitim sistemine sahip çıkılması, yaşatılması ve geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Erşangil, eğitime ve eğitimcilere sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

“Sendika olarak kamusal eğitimin önemine vurgu yapsak da, özel sektörde görev alan öğretmenlerimizin de emeği görünür olmalı, yaşadıkları sıkıntılar dillendirilmeli ve ivedilikle çözüm üretilmelidir” diyen Erşangil, ülkede eğitimin, tıpkı sağlık gibi özele teslim edilmeye çalışıldığını, bununla ilgili en büyük sıkıntıyı da özel sektörde sendikasız ve güvencesiz çalışan öğretmenlerin çektiğini ifade etti.

Erşangil mesajında son olarak, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.