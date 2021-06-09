HAKSEN, Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Engellileri Mağdur Edeceğini Savundu

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Engelli Komitesi Başkanı Murat Göçer, “Emeklilik ( Değişiklik) Yasa Tasarısı” hakkında açıklama yaparak, “engellilerin daha fazla mağdur edilmesine neden olacak değişikliklerden, yol yakınken dönülmesini” talep etti.

HAKSEN tarafından yapılan açıklamaya göre Göçer, “Engelli kadrosunda çalışan kamu görevlilerimiz geriye dönük hizmet birleştirmesi yapamayacağından ihtiyat sandığı katkısı gibi ödemeleri kabul etse bile yasanın bu şekilde yürürlüğe girmesiyle ciddi mağduriyet yaşayacaktır” dedi.

Diğer tüm statülere verilen bu hakkın engelli statüsündeki çalışanlara verilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirten Göçer, “Derhal bu yanlıştan dönülmeli ve fırsat eşitliği adına gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

(HAKSEN) Engelli Komitesi Başkanı Murat Göçer, “Emeklilik ( Değişiklik) Yasa Tasarısı” hakkında açıklama yaparak, “engellilerin daha fazla mağdur edilmesine neden olacak değişikliklerden, yol yakınken dönülmesini” talep etti.

HAKSEN tarafından yapılan açıklamaya göre Göçer, “Engelli kadrosunda çalışan kamu görevlilerimiz geriye dönük hizmet birleştirmesi yapamayacağından ihtiyat sandığı katkısı gibi ödemeleri kabul etse bile yasanın bu şekilde yürürlüğe girmesiyle ciddi mağduriyet yaşayacaktır” dedi.

Diğer tüm statülere verilen bu hakkın engelli statüsündeki çalışanlara verilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirten Göçer, “Derhal bu yanlıştan dönülmeli ve fırsat eşitliği adına gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



09/06/2021 16:44