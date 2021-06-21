Haksen Engelli Komitesi Başkanı Göçer’den Kalkınma Bankası’na teşekkür

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Engelli Komitesi Başkanı Murat Göçer, Kalkınma Bankası Teşkilat Değişiklik Yasası’nın Meclis’ten geçmesinde emek veren ve başta HAKSEN olmak üzere bu mücadelede engellilerin yanında olan herkese teşekkür etti.

Kalkınma Bankası'nda görev yapan sözleşmeli personelin Kamu Yasası ile intibakını içeren maddelerin yanı sıra Engelli Yasası ile istihdam edilen personel, işçi ve sözleşmeli personelin de eşit şartlarda çalışabilmesini içeren maddenin de yürürlüğe gireceğini kaydeden Göçer, fırsat eşitliği sağlanması adına önemli bir adım atıldığını vurguladı.

HAKSEN tarafından yapılan açıklamaya göre, HAKSEN Engelli Komitesi Başkanı Murat Göçer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat Değişiklik Yasası’nın Meclis’ten geçtiğini ve Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra yürürlüğe gireceğini belirtti.

Yasanın geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Göçer, Yasa ile Engelli Yasası ile istihdam edilen personelin eşit şartlarda çalışabilmesini içeren maddenin de yürürlüğe gireceğini kaydetti.

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21/06/2021 19:16