HAKSEN: Gazetecilerin yargılanmasına engel olunmalı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, “Özel Hayatın Gizliliği Yasası geçirilirken bir hata yapılmış olduğu ortaya çıktı” diyerek, yasada gerekli değişikliklerin yapılarak, kamuoyunu ilgilendiren konuları haber yapan gazetecilerin bu yasa ile yargılanmasına engel olunmasını istedi.

Yazılı açıklama yapan Büyükoğlu, “son dönemde medya üzerinde tehdit ve saldırılar, ‘özel hayatın gizliliği’ gerekçesiyle yargılanan gazetecilerle, baskı ortamı oluşturulmak istendiğini” söyleyerek, başta Basın-Sen olmak üzere, basın örgütlerinin bu yöndeki mücadelelerine destek verdiklerini belirtti.

Büyükoğlu, “Yargılanan gazetecilerimiz Kazım Denizci, Esengül Aytaç, Deniz Kuni ve Basın Emekçileri Sendikası ile dayanışmaya hazır olduğumuzun, yine bir süredir siber saldırılılarla susturulmak istenen Özgür Gazete ve Gazedda Kıbrıs gibi gazetelerimizin de yanında olduğumuzun altını çizeriz” dedi.

Büyükoğlu şöyle devam etti:

“Kısa bir süre önce bir organize suç örgütü lideri tarafından tüm Türkiye’yi kasıp kavuran iddialar ortaya atılmış, bu konuda haber yapan Özgür Gazete ve Gazedda Kıbrıs gibi gazetelerimiz çeşitli kesimlerin saldırısına uğramıştır. Aradan geçen bir haftada, bu kez de Kazım Denizci, Esengül Aytaç, Deniz Kuni isimli basın emekçilerimiz, ‘özel hayatın gizliliği’ öne sürülerek yargılanmaya başlanmıştır. Bu iki olay malesef ki basın üzerinde oluşturulmak istenen baskı anlamında bağlantılıdır. Ve yine sendikalar ve toplumsal muhalefete karşı başlatılan girişimlerden ayrı değerlendirmek mümkün değildir.”

Özel hayatın gizliliğinin bireysel bir hak olduğuna dikkat çeken Büyükoğlu, “Oysa halkın, hükümet tarafından suistimal edilen vatandaşlık dağıtılması konusunda haber alma hakkı vardır ve bu toplumsal bir haktır” dedi.

Büyükoğlu, Özel Hayatın Gizliliği Yasası geçirilirken bir hata yapılmış olduğunun ortaya çıktığını söyleyerek, “Yasada acilen gerekli değişiklikler yapılmalı, kamuoyunu ilgilendiren konuları haber yapan gazetecilerimizin bu yasa ile yargılanmasına engel olunmalıdır” dedi.

Büyükoğlu, Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) başta olmak üzere, konuyla ilgili mücadele yürüten basın örgütlerine desteklerinin tam olduğunu kaydetti.

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10/06/2021 10:37