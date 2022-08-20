HAKSEN: Hava sporları çalışanları mücadelesi kazanımla sonuçlandı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), açıklama yaptı.

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20/08/2022

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HAKSEN: Hava sporları çalışanları mücadelesi kazanımla sonuçlandı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Hava Sporları Federasyonu’nda yaşanan sorunlarla ilgili “emekçiler için verdiği mücadelenin kazanımla sonuçlandığını” bildirdi.

HAKSEN’den verilen bilgiye göre, sendikanın girişimleri ve Başbakanlıkla yapılan uzun süreli görüşmelerin sonucunda, halen federasyon bünyesinde çalışan emekçilerin, Personel Dairesi ile istişare içerisinde uygun dairelere aktarılarak çalışma hayatlarına devam etmesi yönünde mutabakata varıldı, ayrıca çeşitli etkinliklerde ve federasyonun bünyesindeki hava spor dallarında talep edilen eğitimlerde, dileyen personelin görev almaya devam edebilmesinin de önü açıldı.

HAKSEN, bu kazanımın örgütlü mücadelenin sonucu olduğuna işaret ederek, “Örgütlülük birlik demektir” dedi.

20/08/2022 15:44
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TAGS: haksen-hava, spor,
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