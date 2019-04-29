HAKSEN Hükümeti Eleştirdi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), görevi halkın refahını artırmak olan Hükümetin, bu görevini unutarak iktidar koltuğuna sıkı sıkıya yapışarak, koltukta daha uzun süre kalmanın hesaplarını yaptığını savundu.



HAKSEN Genel Sekreteri Fırat Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, 2018 Temmuzundan beri ekonomik krizin arkasına saklanarak icraatsız, günü gününe süren yarını yarın düşünme anlayışındaki hükümetin hem Kıbrıs Türk halkı hem de anavatan Türkiye nezdinde güven kaybına uğradığını iddia etti.



Yıllarca Kıbrıs Türk halkına karşı cömert davranan Türkiye’nin şimdi Kıbrıs Türkünü uzaktan izlemeye başladığını savunan Yılmaz, Ankara’nın mevcut hükümete güveninin sıfır noktasına düştüğünü ve KKTC’de yalnızca Cumhurbaşkanlığı seçimi düşünüldüğü için inanılmaz ekonomik kararlar alındığını ileri sürdü.



Hayat pahalılığını durdurmak yerine, “hayat pahalılığı ödeneğini” durdurmak, akaryakıta 32 kuruş üzerine 18 kuruş daha ekleyerek, 50 kuruş zam yapmak, uçak biletlerine biraz daha vergi koymak, daha önce verilen hayat pahalılığı ödeneğinin %2 ‘sini geri almak gibi iddialarda bulunan Yılmaz, yaratılan pahalılıkla ülkeye turist ve öğrenci gelmesinin mümkün olmadığını ifade etti.



Yılmaz şunları öne sürdü:



“Siyasetin kuralını yapamayan gider; yapamıyorsunuz gidin. Hem ekonomik kararlarınız hem reform yasalarınız ne mantığa uygun ne de iyi bir amaca hizmet ediyor. Tek gaileniz seçimlere iktidarda girmek.



İnim inim inlettiğiniz bu halk sizi seçer zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Çalışanın emeğinin karşılığına el koymak halkın son birikimlerini akaryakıt ve elektrik zamlarıyla yarattığınız zamlar furyası ile yok etmekten vazgeçin. Gerçek devlet adamları gibi halkımızın yararına icraatlar yapamayacağınızı idrak ederek Devletin anahtarlarını bu işi yapabileceklere teslim edin.



HAKSEN, yasal ve ekonomik hakkımız olan hayat pahalılığı ödeneğine dokunulmasına şiddetle karşıdır. Bu bağlamda benzer etkileri olan garabet anıtı kamu reformu yasasına da bu noktada karşıdır. Paydaş tüm sivil toplum örgütleri ve sendikalarla da iş birliği yapmaya hazırdır.”