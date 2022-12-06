HAKSEN iki üyesine açılan davanın kazanıldığını duyurdu

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Çalışma Bakanlığı tarafından iki sendika üyeleri hakkında verilen kınama cezasıyla ilgili sürdürülen hukuk mücadelesinin kazanıldığını ve üyelerin sicillerinin aklandığını duyurdu.

HAKSEN’den yapılan açıklamada, sendika avukatı Av. Cemre İpçiler vasıtasıyla Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde sürdürülen hukuk mücadelesinin neticelenmiş olduğu ve verilen cezaların hukuka aykırı oldukları gerekçesiyle mahkeme kararıyla iptal edildiği kaydedildi.

Verilen hukuk mücadelesi sonrası HAKSEN üyelerinin sicillerinin aklandığı belirtilen açıklamada, “Sendikamız haksız uygulamalar karşısında gerek kamuda gerek özelde çalışan tüm üyelerimizin yanında olmaya her zaman devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

HAKSEN’den yapılan açıklama şöyle:

“Sendikamızın iki değerli üyesi hakkında Çalışma Bakanlığı tarafından verilen haksız kınama

cezalarına ilişkin sendika avukatımız Av. Cemre İpçiler vasıtasıyla Yüksek İdare Mahkemesi

nezdinde sürdürdüğümüz hukuk mücadelesi geçtiğimiz hafta itibariyle neticelenmiş olup, verilen cezalar hukuka aykırı oldukları gerekçesiyle mahkeme kararıyla iptal edilmiş ve üyelerimizin sicilleri aklanmıştır. Sendikamız haksız uygulamalar karşısında gerek kamuda gerek özelde çalışan tüm üyelerimizin yanında olmaya her zaman devam edecektir.”

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06/12/2022 09:51