HAKSEN İle AKÜ Arasında Protokol İmzalandı

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20/10/2021

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HAKSEN İle AKÜ Arasında Protokol İmzalandı

HAKSEN ve Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜ) arasında Özel Burs ve İşbirliği Protokolü imzalandı.

HAKSEN’den yapılan yazılı açıklamaya göre imza törenine AKÜ Halkla İlişkiler Sorumlusu Mürüde Beyitler ve HAKSEN adına Başkan Eren Büyükoğlu ile  Örgütlenme Sekreteri Orhan Sönmezer  katıldı.

HAKSEN ve AKÜ arasında imzalanan protokol kapsamında HAKSEN üyeleri ön lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde yüzde 60, mutfak sanatları ve aşçılık bölümü eğitimlerinde yüzde yüz burstan yararlanabilecek.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu  protokolün imzalanmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

20/10/2021 16:56
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TAGS: HAKSEN, AKÜ, protokol
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