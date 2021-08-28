HAKSEN, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığına Atanan Köseoğlu’nu Ziyaret Etti
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Yönetim Kurulu, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığına atanan Ömer Köseoğlu’nu ziyaret etti.
28/08/2021
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Yönetim Kurulu, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığına atanan Ömer Köseoğlu’nu ziyaret etti.
HAKSEN’den verilen bilgiye göre görüşmede, açılmayan münhallerin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette konuşan HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, Kamu Hizmet Komisyonu Başkanlığına atanan Köseoğlu’nun şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğine karşı duyduğu güveni ifade etti.