HAKSEN, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığına Atanan Köseoğlu’nu Ziyaret Etti

 Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Yönetim Kurulu, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığına atanan Ömer Köseoğlu’nu ziyaret etti. 

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28/08/2021

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HAKSEN, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığına Atanan Köseoğlu’nu Ziyaret Etti

 Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Yönetim Kurulu, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığına atanan Ömer Köseoğlu’nu ziyaret etti. 

HAKSEN’den verilen bilgiye göre görüşmede, açılmayan münhallerin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette konuşan HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, Kamu Hizmet Komisyonu Başkanlığına atanan Köseoğlu’nun şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğine karşı duyduğu güveni ifade etti.

28/08/2021 13:42
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TAGS:  Eşit Hak ve Adalet Sendikası, HAKSEN
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