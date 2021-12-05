HAKSEN, KTHES ve sağlık çalışanlarına destek belirtti

HAKSEN, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde sağlık emekçilerinin darp edilip, Acil Servis’e maddi zarar verilen olayı kınadı, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve sağlık emekçilerine destek belirtti.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu yazılı açıklamasında, “Özellikle son 2 senedir içinden geçtiğimiz pandemi döneminde, emekleri ve verdikleri mücadeleyle her zamankinden daha büyük saygıyı hak eden sağlık emekçilerimize yapılan her türlü saldırının karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz” dedi.

Bu gibi olayların, başkalarına da cesaret vermemesi ve örnek teşkil etmemesi açısından hem Sağlık Bakanlığı hem de hükümet nezdinde en yüksek perdeden kınanmasının önemini vurgulayan Büyükoğlu, darp edilen sağlık emekçilerine geçmiş olsun dileklerini iletti, olayın aydınlatılmasını istedi.

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05/12/2021 13:13