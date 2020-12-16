HAKSEN Kumarhanelere Tanınan İmtiyaz Yüzünden Salgın Konusunda Sürekli Başa Dönüldüğünü İddia Etti

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16/12/2020

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HAKSEN Kumarhanelere Tanınan İmtiyaz Yüzünden Salgın Konusunda Sürekli Başa Dönüldüğünü İddia Etti

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, kumarhanelere tanın imtiyaz yüzünden salgın konusunda sürekli başa dönüldüğünü iddia etti.
Büyükoğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, uygulamaların faturasının halka kesildiğini savunarak, “iş yerleri kapatılan esnafın borç batağı içine, ekmek kapısı kapanan güney emekçilerinin ise çaresizliğe terk edildi” dedi. 
Yaşanan mağduriyetlere ivedilikle çare üretilmesinin hükümetin birinci görevi olduğunu söyleyen Büyükoğlu, emekçilerin ve halkın yanında olduklarını dile getirdi. 

16/12/2020 11:02
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TAGS: HAKSEN, Eren Büyükoğlu,
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