HAKSEN muhalif basın emekçilerinin hedef alındığını savundu

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, Ali Kişmir özelinde yaşanan “muhalif gazetecileri susturma” girişimleri olduğunu savunarak buna tepki gösterdi.

Erşangil yaptığı yazılı açıklamada, "Basın emekçilerimizin yanında olduğumuzdan ve bu uygulamaların son bulması için de her türlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Erşangil, geçmişte bazı demokratik ve ilerici kesimlerin de savunduğu “Bilişim Suçları Yasası” ile “Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması” gibi yasalardan sonra, muhalif basına saldırıların arttığını belirterek, o dönem bu yönde ortaya konan endişeleri hatırlattı.

Basın özgürlüğünü sekteye uğratma ve basını sindirme amacı taşıyan her uygulamanın, doğru bilgiye ulaşması yönünde bir engel oluşturduğunu belirten Erşangil, “HAKSEN olarak, bugün bu antidemokratik saldırının hedefinde olan Ali Kişmir özelinde, işini yapmakta olan basın emekçilerimizin yanında olduğumuzdan ve bu uygulamaların son bulması için de her türlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.