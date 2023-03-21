HAKSEN Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı... Yeni yönetim belirlendi
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Olağanüstü Genel Kurulu Merkez Lefkoşa’da yapıldı.
21/03/2023
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Olağanüstü Genel Kurulu Merkez Lefkoşa’da yapıldı. Genel Kurul’da yeni yönetim ile disiplin ve denetleme kurulu üyeleri belirlendi.
HAKSEN’den yapılan açıklamaya göre, Olağanüstü Genel Kurul’da, “çalışanların hakları ve emeğinin karşılığı olan maaşlarına dahi saldırıların artarak devam ettiği” savunularak, HAKSEN’i yeni dönemde çok önemli mücadelelerin beklediği kaydedildi.
Mevcut hakların korunmasının yanı sıra, özel sektörde örgütsüz çalıştırılan emekçilerin sesi olmak ve mücadeleyi daha ileriye taşımak için de yapılması gereken çok şey olduğunu ifade eden HAKSEN üyeleri, “Göreve ve mücadeleye hazırız” mesajı verdi.
Seçilen Yönetim Kurulu, ilk toplantısının ardından görev dağılımını yapacak. Genel Kurulda belirlenen kurullarda yer alan isimler şöyle:
“Yönetim Kurulu
Salih Erşangil
Murat Göçer
Pınar Gündüz
Erdinç Usta
İlke Olgun
Aslı Elder
Yeliz Hastunç Arap
Sercan Yenal
Gökhan Zengin
Ahmet Karakaşlı
Özge Atlı
Aziz Güven
Mediha Piro Azer
Tarkan Atakan
Mustafa Çatalkaya
Disiplin Kurulu
1-Nazen Şansal
2-Gözde Gayde
3-Safiye Öztürk
Denetleme Kurulu
1-Evren Demirbilek
2-Bülent Kurt
3-Kemal Ergüleç”