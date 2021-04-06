HAKSEN Örgütlü Olduğu İş Yerlerinde Perşembe Tam Gün Greve Gidiyor

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Hükümetin almış olduğu “Hayat pahalılığı ödeneğinin 4 ay süreyle dondurulması” kararına karşın örgütlü olduğu iş yerlerinde Perşembe günü tam gün grev kararı aldı.

HAKSEN’den yapılan yazılı açıklamaya göre, sendika perşembe günü 08.00-17.30 saatleri arasında örgütlü olduğu iş yerlerinde tam gün grev gerçekleştirecek.

HAKSEN, “Bakanlar Kurulu’nun kamuda Hayat Pahalılığı’nın durdurulmasına yönelik almış olduğu haksız ve hukuksuz karara karşı grevdeyiz. Alınan bu emek düşmanı karara karşı Anayasa Mahkemesi’nde açmış bulunduğumuz iptal davasının yanında, söz konusu kararı protesto etmek için 8 Nisan 2021 Perşembe günü (08:00-17:30 saatleri arasında) üyelerimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirip, örgütlü bulunduğumuz tüm bölge ve işyerlerinde tam gün greve gidiyoruz” açıklamasında bulundu.

Açıklamada ayrıca, “Emeği ucuzlatanlara, hayatı bize daha da pahalı kılanlara karşı sesimizi örgütlü bir şekilde duyurmak için sokakta olacağız” ifadelerine yer verildi.

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06/04/2021 09:23