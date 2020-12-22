HAKSEN Özgürgün’ün istifasını kabul etmeyen hükümet kanadı milletvekillerine tepki gösterdi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, “bir yıldan fazladır sadece Meclis'e değil ülkeye bile gelmeyen UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifasını kabul etmeyen" hükümet kanadı milletvekillerine tepki gösterdi.

HAKSEN Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükoğlu, ülkede ekonomik sıkıntılarla bağlantılı onlarca sorun varken ve tüm çözüm önerilerine birileri tarafından devlette “para yok” yanıtı verilirken, değil milletvekilliği, bir yıldır ülkeye dahi gelmeyen Özgürgün’e maaş adı altında ödenmekte olan paraların tüm halka yapılmış bir ayıp olduğunu kaydetti.

Özgürgün’ün, istifasının kabul edilmemesi sonrasında başka taleplerde bulunduğunu ileri süren Büyükoğlu, “Bu vakitten sonra ne istese müstahaktır. Sendika olarak biz de taleplerimizi ona iletmeyi düşünüyoruz. O istesin siz yapın” dedi.

“Bir yıldan fazladır sadece Meclis'e değil ülkeye bile gelmeyen Özgürgün’ün milletvekilliğinden istifasının kabul edilmemesinin akıl almaz bir olay olduğunu” belirten Büyükoğlu, “Ülkede ortaya çıkan döviz artışı ve tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi koşullarında emekçi halk maddi sıkıntılarla boğuşurken, onlara kurtarıcı diye reva görülen katkı 1500 lira olmuştur. Oysa yurt dışında yaşayan Hüseyin Özgürgün’e bir yıl içerisinde onlarca milyar maaş, yine bu halkın cebinden ödenmiştir.” ifadelerini kullandı.

Toplumsal muhalefetin konuyu gündemde tutması sonucu istifa etmek zorunda kalan Özgürgün’ün istifasının kabul edilmemesinin, tüm halka yapılan büyük bir ayıp olduğunu savunan Büyükoğlu, istifasının kabul edilmemesi sonrası Özgürgün’ün başka taleplerde bulunmasının ise ona bu yüzü verenlere müstahak olduğunu kaydetti.

Özgürgün’ün Meclis başkanlığı talep ettiğini ve muhtemelen bu talebinin de karşılık bulacağını ileri süren Büyükoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizler de sendika olarak engelli bireylere yönelik istihdamların artırılması, eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, özel sektörde sendikalaşma gibi mücadelesini verdiğimiz talepleri Hüseyin Özgürgün’e ileteceğiz. İstemişken bunları da istesin. O istesin, siz yaparsınız.”

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22/12/2020 16:26