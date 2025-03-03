HAKSEN ve Kadın Eğitim Kolektifi İş Birliğinde “Ev İçi Emek ve Ötesi” semineri düzenlenecek

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03/03/2025

HAKSEN ve Kadın Eğitim Kolektifi İş Birliğinde “Ev İçi Emek ve Ötesi” semineri düzenlenecek

 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde HAKSEN ve Kadın Eğitimi Kolektifi iş birliğinde cuma günü “Ev İçi Emek ve Ötesi” konulu seminer ve drama atölyesi yapılacak.

HAKSEN’den verilen bilgiye göre, sendikanın Dereboyu'ndaki binasında 13.00’te başlayacak seminere katılan üyelere Katılım Sertifikası da verilecek.

HAKSEN lokalinde, Dünya Emekçi Kadınlar Günü kokteylinin de yer alacağı etkinlikte, “kadınların ev içi görünmez emeği ve iş yaşamındaki emekleri” hakkında tarihsel ve güncel bilgiler, görsellerle desteklenerek paylaşılacak. Kısa bir drama atölyesiyle katılımcıların da aktif rol oynayacağı seminerin sonunda HAKSEN Başkanı Salih Erşangil tarafından kadın üyelere sertifikaları takdim edilecek.

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TAGS: HAKSEN, Kadın Eğitim Kolektifi
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