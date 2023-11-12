HAKSEN vergi düzenlemelerinin gerçekçi öngörülerle yapılmasını talep etti

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) her yıl ocak ayında yapılan vergi düzenlemelerinin gerçekçi öngörülerle yapılmasını talep etti.

HAKSEN Başkanı Salih Erşangil yazılı açıklamasında, 2023 yılı ocak ayında yapılan vergi dilimi düzenlemesinin, hayat pahalılığı artışıyla birlikte daha yılın ortasında anlamını kaybettiğini ifade etti ve “Eylül ayında sendikalar ile uzlaşılan şekilde ve yasa gereği ocak ayında yapılacak vergi dilimi düzenlemesi günümüz koşullarına göre ve daha doğru bir gelecek hedefiyle ele alınması gerekir” dedi.

Erşangil, aksi takdirde yüksek enflasyon nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu 2024’teki vergi düzenlemesinin de yılın ortasında yine geçerliliğini yitireceğini belirtti.

Çalışanların haklarını daha ileriye taşımak için mücadelelerinin süreceği vurgusu yapan Erşangil, “Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyonist koşullar sebebiyle, ocak ayında yapılacak vergi düzenlemesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, gerçekçi öngörülerle yapılmazsa, yılın ortasında yine geçerliliğini yitirecek ve çalışanların maaşlarından çok fazla vergi kesintisine sebep olacaktır” ifadelerini kullandı.