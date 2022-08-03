Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), yüksek vergi kesintileriyle ilgili Maliye Bakanlığı ile görüştü, önerilerini sundu.

HAKSEN’den verilen bilgiye göre, diğer sendikalarla birlikte Maliye Bakanlığı’nda toplantıya katılan HAKSEN temsilcileri, yüksek kesintilerle ilgili önerilerini Maliye Bakanlığı yetkililerine sundu.

HAKSEN, Maliye Bakanı’nın bir çalışma yapıp kısa bir süre de geri dönüş yapacağını söylediğini ifade ederek, gelişmelerle ilgili tekrardan bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



03/08/2022 14:52