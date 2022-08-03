HAKSEN " vergi kesintileri” önerilerini Maliye Bakanlığı’na sundu

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), yüksek vergi kesintileriyle ilgili Maliye Bakanlığı ile görüştü, önerilerini sundu.

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03/08/2022
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HAKSEN " vergi kesintileri” önerilerini Maliye Bakanlığı’na sundu

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), yüksek vergi kesintileriyle ilgili Maliye Bakanlığı ile görüştü, önerilerini sundu.

HAKSEN’den verilen bilgiye göre, diğer sendikalarla birlikte Maliye Bakanlığı’nda toplantıya katılan HAKSEN temsilcileri, yüksek kesintilerle ilgili önerilerini Maliye Bakanlığı yetkililerine sundu.

HAKSEN, Maliye Bakanı’nın bir çalışma yapıp kısa bir süre de geri dönüş yapacağını söylediğini ifade ederek, gelişmelerle ilgili tekrardan bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

03/08/2022 14:52
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TAGS: eşit, hak, HAKSEN,
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