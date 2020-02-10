HAKSEN’den asgari ücret tepkisi…

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olan yeni asgari ücretin özel sektör çalışanlarını yine açlığa ve sefalete mahkûm ettiği görüşünü belirtti.

HAKSEN Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, asgari ücretliye brüt yapılan 200 TL, net 174 TL’lik artışın “çalışanlarla alay etmekten başka bir anlam taşımadığını” savundu.

Hükümet-işveren birlikteliğinin ekonomiyi büyütmek yerine sadece işverenin cebini dolduran bir sonuç ortaya koyduğunu da savunan Büyükoğlu, açıklamasında, “Toplantıyı terk eden işçi temsilcilerine, çalışanlar adına teşekkür ederiz. Sendikamız HAKSEN, hükümete artık bu konuda işverenin yanında değil çalışanın yanında yer alması gerekliliğini bir kez daha hatırlatır, yaptıkları hatadan çalışan adına dönmelerini talep ederiz.” ifadelerini kullandı.

10/02/2020 18:53