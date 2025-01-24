HAKSEN’den bugün düzenlenecek eyleme katılım çağrısı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), özel sektör emekçileri için bugün yapılacak eyleme katılım çağrısı yaptı.

HAKSEN Başkanı Salih Erşangil yaptığı yazılı açıklamada, HAKSEN’in de aralarında bulunduğu sendika ve sivil toplum örgütlerinin bugün saat 18.00’de “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın”, “Özel Sektör Emekçisi Yalnız Değildir” ve “İnsanca Yaşama Hakkı İçin Sokağa” sloganlarıyla Dereboyu’nda, Pronto Çemberi olarak bulunan kavşakta eylem için toplanacağını hatırlattı.

Yıllardır dile getirdikleri, “on kişiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde sendikasız çalıştırmanın yasaklanması” ve “asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi” talebiyle sokakta olacaklarını belirten Erşangil, beklentilerinin, “özel sektör emekçileri için insanca çalışma koşulları” olduğunu kaydetti.

Erşangil, tüm özel sektör emekçileri başta olmak üzere halkı ve üyeleri sokağa davet etti.