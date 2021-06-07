HAKSEN’den hükümete eleştiri

ads ads ads ads
07/06/2021

ads
ads
ads
HAKSEN’den hükümete eleştiri

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), tüm sivil toplum örgütlerinin gelirlerinin yüzde 5’ine el koyma amacı taşıdığını iddia ettiği yasa tasarısının Meclis’e gönderildiğini kaydetti ve hükümeti eleştirdi.

Sendika Başkanı Eren Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, hükümetin sendikalar ve sivil  toplum örgütlerinin aidat gelirlerinin  yüzde 5’ine el koyma yönünde girişimleri olduğunu savunarak, “Utanmayı iyice attılar, artık tefeciliğe soyundular”  iddiasında bulundu.

Tasarının yasallaşması halinde derneklere darbe vurulacağı görüşünü ifade eden Büyükoğlu, “Bizler ‘kaynak servet vergisinde, kaynak ultra zenginlerin servetlerindedir’ dedikçe, hükümetin faturayı ısrarla halka ödetmek istemesi kabul edilemezdir” dedi.

Tasarı için, “azınlık hükümetinin” Meclis’te gereken desteği bulamayacağına  inandıklarını ileri süren Büyükoğlu,  tüm milletvekillerini söz konusu tasarıya karşı çıkmaya çağırdı.

Büyükoğlu, “Siyasetin görevi halkı ve onun kuruluşlarını soymak değil, halka hizmet götürmektir” dedi.

07/06/2021 18:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: HAKSEN’den hükümete eleştiri, hberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.