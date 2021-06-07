HAKSEN’den hükümete eleştiri

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), tüm sivil toplum örgütlerinin gelirlerinin yüzde 5’ine el koyma amacı taşıdığını iddia ettiği yasa tasarısının Meclis’e gönderildiğini kaydetti ve hükümeti eleştirdi.

Sendika Başkanı Eren Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, hükümetin sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin aidat gelirlerinin yüzde 5’ine el koyma yönünde girişimleri olduğunu savunarak, “Utanmayı iyice attılar, artık tefeciliğe soyundular” iddiasında bulundu.

Tasarının yasallaşması halinde derneklere darbe vurulacağı görüşünü ifade eden Büyükoğlu, “Bizler ‘kaynak servet vergisinde, kaynak ultra zenginlerin servetlerindedir’ dedikçe, hükümetin faturayı ısrarla halka ödetmek istemesi kabul edilemezdir” dedi.

Tasarı için, “azınlık hükümetinin” Meclis’te gereken desteği bulamayacağına inandıklarını ileri süren Büyükoğlu, tüm milletvekillerini söz konusu tasarıya karşı çıkmaya çağırdı.

Büyükoğlu, “Siyasetin görevi halkı ve onun kuruluşlarını soymak değil, halka hizmet götürmektir” dedi.

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07/06/2021 18:48