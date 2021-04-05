Alsancak esnafı rahatsız

Alsancak esnafı Mehmet Hayatseven, Alsancak Belediyesi’nin bölgede 4’üncü bir restoran açmaya hazırlandığına dikkat çekti “Haksız rekabete müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Alsancak esnafının belediye karşısında güçsüz kalacağının altını çizen Hayatseven bu durumun haksız bir rekabet ortamı yaratacağından yakındı.

Alsancak esnafının belediyeyi bu kararından geri adım atmaya davet ettiğini ifade eden Mehmet Hayatseven, devletin ve belediyenin görevinin esnafa köstek değil destek olması gerektiğini vurguladı.

Alsancak esnafı Mehmet Hayatseven’in açıklaması şöyle:Alsancak Beldesi Restoranları olarak Alsancak Belediyesi’nin belde sınırları içerisinde bugünlerde 4’üncü restoranını açmaya hazırlandığını bölge esnafları olarak üzüntü ile görmekteyiz.

Belediye başkan, meclis üyeleri ve muhtarlarla hatta belediye yetkililer ile de defalarca yapmış olduğumuz toplantılar sonucunda burada bir haksız rekabetin olduğunu kendilerine defalarca ifade etmemize rağmen ve çoğunluk olarak bizimle hemfikir olmalarına rağmen ne yapılabilir sorusu üzerine kendilerine öneri getirmemize rağmen ben yaparım olur zihniyetinin devam ettiğini görmüş bulunmaktayız.

Belediyenin halka hizmet yolundan çıkmış olduğunu ve içinden geçmekte olduğumuz Covid19 salgını nedeni ile bir seneden fazla bir zaman dilimi içinde zor şartlarda ayakta durma mücadelesi veren ve tamamen esnafı hedef alan yatırımlara girişmiştir, bölge esnafları olarak bunları kabul etmemiz mümkün değildir.

Devletten almış olduğunuz hibe araziler ve yine Devletten almış olduğunuz katkılar ile burada işgücünü maliyetsiz kullanmanıza ve elçilikten alınan hibe paralar karşılığında yapmış olduğunuz bu Restoranlar ve bizlerden almış olduğunuz vergiler ile bizimle rekabet etmeniz asla kabul edilemez.

Devletin ve belediyenin görevi esnafa köstek değil destek olmasıdır. Yok olan bir esnaf önce beldeyi sonra Devletin yok oluşunu getirmektedir.

Haksız Rekabet ve Etik Olmayan bu Anlayıştan Geri Dönülmesini talep ediyoruz.

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05/04/2021 17:28