Hal Yasa Tasarısı komitede görüşüldü

Komite, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında  bugün yaptığı toplantıda, Hal Yasa Tasarısı'nı görüştü.

ads ads ads ads
11/11/2022

ads
Hal Yasa Tasarısı komitede görüşüldü

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında  bugün yaptığı toplantıda, Hal Yasa Tasarısı'nı görüştü.

 Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Komite UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra'nın sunduğu “Hal Yasa Önerisi ve “Hal Yasa Tasarısı gündemi ile toplandı. Komite öneri ve tasarıyı birleştirerek görüşme kararı almıştı.

Bugünkü toplantıda tasarının madde madde görüşmesine devam edildi. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısında, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Ticaret Dairesi, Tarım Dairesi, Çiftçiler Birliği, Patates Üreticileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Belediyeler Birliği, Seracılar Birliği, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Ticaret Odası, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yetkililer ile toptancılar  katılarak konu ile ilgili görüşlerini ifade etti.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Ahmet Savaşan ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Fide Kürşat katıldı. Toplantıda ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yer aldı.

11/11/2022 15:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Hal Yasa, Tasarısı, komite, Oğuzhan Hasipoğlu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.